Савченко назвала страшилки про «руку Кремля» ахинеей

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов, раскритиковала действующие власти страны за постоянное запугивание населения «агентами Москвы».

Она считает, что мир перестал воспринимать Украину серьезно, так как та уже пятый год «живет в постоянном страхе, терроре от своей власти».

«Власть запугивает – «рукой Кремля», «агентом Москвы», – приводит слова Савченко РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Как заявила Савченко, нагнетается «ахинея и истерия».

Напомним, она возложила на «безмозглых» политиков вину за ухудшение отношений Москвы и Киева.