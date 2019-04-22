Савченко рассказала, кто испортил отношения Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов, возложила на «безмозглых» политиков вину за ухудшение отношений Москвы и Киева.

Савченко заявила, что любая страна «пытается иметь влияние на своих соседей», поскольку это отвечает национальным интересам государства, причем это влияние может обходиться «без войны, без конфликтов».

«Это делает Америка, это делает Россия», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Савченко считает, что «безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать» отношения России и Украины, теперь необходимо «потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать».