Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.

Муждабаев в своем Facebook признал, что «выборы в процессе были довольно грязными», но отметил, что вместе с тем они «оказались честными в плане подсчета голосов». По его словам, во многом прошедшие на Украине выборы напоминают избирательный процесс в западных странах, в том числе в Соединенных Штатах, где также звучит яростная риторика и виден раскол общества.

«Так что предвыборные нападки, сливы, компроматы, обвинения и фейки, подозрения и их опровержения, мне кажется, не выходят за чуть расширенную грань условной западной нормы. Как, увы, вписывается в ее рамки с некоторых пор и российское влияние – через телевидение и соцсети. У нас оно было заметно большим, чем в США, и жаль, что эта тема оказалась мейнстримной украинской журналистике «неинтересна». Впрочем, я думаю, мы еще много интересного узнаем потом», – добавил он.

Бабченко в свою очередь оставил короткий эмоциональный комментарий. «Украина, ты одурела», – написал он.

Подписчики Бабченко возмутились его словами. «Имейте уважение к стране, которая Вас приютила, уважение к гражданам Украины, к выбору людей. Зачем Вам жить среди одуревших людей? Возвращайтесь к себе на родину», – призвала журналиста Антонина Диденко.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

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