Украинские телеканалы начали перекрашивать логотипы в зеленые цвета

Телеканал «Еспресо ТВ», принадлежавший ранее главе МВД Украины Арсену Авакову и экс-премьеру страны Арсению Яценюку, сменил брендовые цвета с синего на зеленый.

«Объявлен конкурс на самый быстрый ребрендинг в цветах Зе (кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Его еще не успели объявить, как уже победил канал «Еспресо ТВ», на котором Богдан Буткевич призывал уничтожить людей с востока», – написала журналист Олеся Медведева в своем Facebook.

Портал «Страна» отмечает, что канал ранее принадлежал Авакову и Яценюку.

Зеленый – цвет избирательной кампании Зеленского.

По данным первых экзитполлов, Зеленский побеждает действующего президента Петра Порошенко за явным преимуществом.