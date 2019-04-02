Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургской академии

В Минобороны России рассказали о состоянии четырех военнослужащих, которые пострадали во время взрыва в военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге.

«Четверо военнослужащих военно-космической академии им. Можайского, пострадавшие в результате взрыва неустановленного предмета, сразу после случившегося были оперативно доставлены бригадами городской скорой медицинской помощи в клинику Военно-медицинской академии им. Кирова», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врачи обследовали всех пострадавших и оказали необходимую помощь в полном объеме, передает РИА «Новости».

«Одному военнослужащему благополучно проведена хирургическая операция. Состояние других пострадавших не вызывает опасения лечащих врачей. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет», – сказали в Минобороны.

Напомним, во вторник примерно в 13.30 мск в одном из служебных помещений академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Предположительно взорвалась мина ТМ-57. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв в академии могут признать терактом.

Военно-космическая академия им. Можайского является одним из крпнейших военных российских вузов. В ней готовят офицеров Воздушно-космических сил и других ВС России, а также федеральных органов исполнительной власти.