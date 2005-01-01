На Украине заведено уголовное дело о фальсификации выборов

В городе Никополь Днепропетровской области выявлен факт фальсификации списков избирателей на выборах президента Украины, сообщила региональная полиция.

«В Никополе полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации списков избирателей», – сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В полицию поступило сообщение, что по одному из адресов в Никополе обнаружилась регистрация большого количества человек.

«Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и установили, что по указанному адресу в городе Никополе расположен разрушенный дом. Устанавливаются лица, причастные к фальсификации списков избирателей, которые были использованы во время выборов президента Украины», – отметили в полиции.

Дело возбудили по статье уголовного кодекса о предоставлении ложных сведений в органы Госреестра избирателей, по ней предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 11,66%. Остальные кандидаты получили менее 7% голосов.

Тимошенко заявляла, что результаты действующего Порошенко на выборах главы государства сфальсифицированы.