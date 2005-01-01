Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что результаты действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства сфальсифицированы.

«Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены», – заявила Тимошенко, передает ТАСС.

Кроме того, она пожаловалась, что ее однофамилец Юрий Тимошенко на выборах главы государства смог забрать часть ее голосов. «Вы знаете, был зарегистрирован мой однофамилец на этих выборах. И мы видели, что часть бюллетеней, которые смогли переложить в эту стопку, часть голосов таким образом нечестно действующий президент забрал у меня», – заявила Тимошенко.

В то же время она заявила, что не будет оспаривать результаты выборов в суде, так как не верит в правосудие на Украине. «Я могу сразу сказать, что мы не идем в суд. Причина этого простая, во время проведения выборов мы не один раз ходили в суд во время выборов, но после реформы судебной системы президент ее приватизировал, и она работает так же фальшиво, как и выборы президента. Она не вынесет реальных правосудных решений», – сказала Тимошенко.

Мы не будем надеяться на то, чего нет. Судебной системы на Украине нет, поэтому обжаловать там выборы невозможно», – добавила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» также заявила, что во втором туре президентских выборов на Украине не намерена поддерживать ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. «Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. Они не могут остановить ни войны, ни беды», – сказала она.

Тимошенко также заявила, что не будет поднимать людей на акции протеста и призвала своих сторонников готовиться к предстоящим осенью этого года выборам в Верховную раду. «Я обращаюсь ко всем, кто за меня проголосовал. Не складывайте руки, никакого пессимизма, наша борьба еще не окончена. Мы все объединяемся и делаем ставку на то, что на парламентских выборах мы можем довести наше дело до логического завершения», – заявила она.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно. За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 11,66%. Остальные кандидаты получили менее 7% голосов.

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