Для Медведева устроили показательные выступления андроидов

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Пермь посетил производственную площадку компании Promobot, где ему продемонстрировали «показательные выступления» андроидов.

«Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич», – обратился к главе кабмина один из роботов на входе в помещения компании в технопарке Morion Digital, передает РИА «Новости».

Компания создает сервисные андроиды ростом до 1,5 метра на колесной платформе. Они оснащены руками-манипуляторами, планшетом на груди, лицом-экраном с визуализацией мимики на лице.

«Мы с вами не виделись 3 года 10 месяцев 6 дней 7 часов 15 минут и 40 секунд», – заметил робот в разговоре с премьером.

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков отметил, что в прошлый раз Медведев видел андроида на открытии технопарка, сейчас робот благодаря системе распознавания лиц узнал главу кабмина.

«Дмитрий Анатольевич, с нашей прошлой встречи я поумнел, теперь я могу быть не только промоутером, но и консультантом, администратором, экскурсоводом, полицейским», – похвастался робот.

Южаков рассказал, что в Казахстане уже есть такой полицейский. Он используется для системы распознавания лиц и базы данных преступников.

Также премьер ознакомился с этапами производства разных моделей «промоботов». Компания произвела около 450 роботов, они направлены в 33 страны мира, в том числе в США, Чили, Австралию. Один из таких роботов работает в МФЦ в Перми. Медведев заметил, что идея распространить этот опыт на другие МФЦ хорошая и предложил министру экономического развития Максиму Орешкину приобрести такие машины, сократив расходы на управленческий персонал. Стоимость одного робота – около 1,2 млн рублей, он окупается за два-три года.

Главе кабмина продемонстрировали умение андроидов играть на музыкальных инструментах. Этому их научили студенты Пермского политеха с помощью софта собственной разработки в рамках проекта шоу роботов. Андроиды за ударной установкой и за синтезатором исполнили небольшую музыкальную композицию, а еще один робот станцевал под народную песню.

Также Медведеву рассказали о разработках в сфере искусственного интеллекта и уже без прессы показали концепт нового робота, который будет презентован 16 апреля в Сколково.

Компания Promobot была образована в 2013 году, это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе.

Позже Медведев посетил компанию «Эр-Телеком», где познакомился с ведущими отечественными цифровыми разработками. Президент «Эр-Телеком холдинг» Андрей Кузяев представил ему модель российских умных часов GoBie 2, 35 тыс. единиц которых уже продали – в том числе на зарубежных рынках: в США, Японии и Евросоюзе.

«Мы сейчас ищем инвестиционный кредит для того, чтобы выпустить в тираж данные устройства», – обратился Кузяев к премьер-министру.

«На самом деле это полезная история», – согласился Медведев, обратив внимание на это министра экономического развития Максима Орешкина.

Медведев в Перми примерил умные часы российского производства. Настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови pic.twitter.com/OuIsE566IH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 апреля 2019 г.

Ранее президент РАН Александр Сергеев призвал не бояться внедрения роботов в разных сферах жизни.