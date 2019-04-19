Волкер: США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.

«В преддверии воскресных выборов [на Украине] я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены», – написал Курт Волкер в Twitter.

Ранее посол США в Киеве назвала три приоритета для президента Украины, который будет избран 21 апреля.