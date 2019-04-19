Напавшего на американца футболиста Гулиева лишили прав

Футболиста «Спартака» Аяза Гулиева, который избил помешавшего ему на дороге американца Майкла Коула в Москве, лишили водительских прав.

Гулиева лишили прав за проезд на красный свет, сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что спортсмен признал свою вину.

«Изначально я не заметил, что еду на красный. Не успел затормозить сразу и решил завершить маневр», – пояснил он, добавив, что это и стало причиной конфликта с пешеходом Коулом.

Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца – до 19 августа.

Телеграм-канал Mash сообщает, что спортсмена также оштрафовали на 2 тыс. рублей за несвоевременную оплату штрафов: он превысил скорость на 40-60 км/ч на севере Москвы, его машина успела попасть на камеру.

В группе Mash в соцсети «ВКонтакте» также опубликовано видео, снятое после суда.

В коротком интервью Гулиев подтверждает, что он вместе с Коулом направит средства на благотворительность. Кроме того, он называет правильным решение о лишении его водительских прав.

При этом футболист не стал отвечать на вопрос о том, нарушал ли он правила дорожного движения ранее.

Напомним, на минувшей неделе Гулиев сломал нос американцу Майклу Коулу, который помешал спортсмену проехать на красный свет. В Сети было опубликовано видео драки.

Позже пострадавший заявил, что вместе с футболистом направит большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.

Сообщалось также, что следователи не стали закрывать дело Гулиева.