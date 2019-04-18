Прилепин: Бабченко и Муждабаева накрыл эффект «зверя в психозе»

«И Муждабаеву, и Бабченко, и Кашину – всем надо помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин. Так он прокомментировал мнение журналиста Олега Кашина о том, что Россия должна помочь известным своей русофобской позицией Аркадию Бабченко и Айдеру Муждабаеву, если им будет угрожать опасность.

В вышедшей на днях колонке Кашин отталкивался от предположения, что бывшие российские журналисты Бабченко и Муждабаев после поражения на президентских выборах Петра Порошенко, сторонниками которого они являются, могут оказаться в опасности.

По мнению Прилепина, Бабченко и Муждабаеву уже грозит опасность, и пока с ними ничего не случилось, их всех нужно экстрадировать в Россию, а затем «беречь». «На пространстве свободной демократической Украины веют свободные вихри, и никто никому не гарантирует никакой безопасности», – заметил писатель.

«Мы прекрасно знаем судьбы политэмигрантов: и [Павла] Шеремета, и Олеся Бузины, и прочих. Чего там только не происходило», – напомнил Прилепин (Шеремет и Бузина были убиты неизвестными).

Отвечая на вопрос о том, почему их следует беречь, Прилепин заметил, что Россия – щедрая и добрая душа, в которой «всем сестрам по серьгам». «Со временем все станут беженцами с Украины: и [украинский политолог Вячеслав] Ковтун, и [украинская жуналистка Соколовская] Янина – всех этих ребят обратно не впустят, и они останутся у нас, включая бесноватых поляков. Потому что у нас цветущая сложность, и мы бережем свою цветущую сложность. А еще у нас настоящая демократия, и, кроме всего прочего, мы – мазохисты», - заявил он.

По мнению Прилепина,

на Украине неизбежен тренд «противоположного направления» - так, русофобия сменится радикальной русофилией.

«Там взаимодействуют крайне радикальные энергии, в том числе те, которые запускали Муждабаев и Бабченко – крайнее радикальные люди», – напомнил писатель. А чем радикальнее идея, тем радикальнее на нее ответная реакция, уверен собеседник.

«Не в силу того, что там Зеленский, или Порошенко, или ополченцы, или Правый сектор*. Это просто законы физики: чем сильнее ты разжигаешь огонь, тем сильнее может быть тебе противодействие», – заметил Прилепин. Писатель также отметил, что в России процессы раскачивания протекают дольше, а на Украине они имеют более короткую амплитуду: четыре года в одну сторону и четыре года в другую.

Учитывая тот факт, что Муждабаев и Бабченко активно работали против Зеленского, выступая за Порошенко, им надо очень быстро переобуться и сказать, что они против Зеленского ничего не имели, считает Прилепин.

«Но жители Украины отдают себе отчет в том, что эти люди [Бабченко и Муждабаев] жили в России, работали в российских СМИ, а потом радикально разорвали все отношения и начали призывать погибель на голову журналистов, с которыми сидели в одной редакции. А затем они приехали на Украину, и там так же радикально топили за Порошенко, а теперь, может быть, так же радикально с ним порвут», – заметил Прилепин.

По мнению Прилепина, происходящее с этими журналистами – эффект зверя, находящегося в состоянии психоза. Писатель сомневается, что политологи Зеленского смогут всерьез иметь с ними дело.

Напомним, в Сети появилась заметка журналиста Олега Кашина «Бабченко и другие» о том, что если бывшие москвичи окажутся в Киеве в опасности, то Россия должна будет помочь им вернуться.