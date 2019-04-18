Итальянская Saipem и «дочка» Газпрома пришли к мировому соглашению по «Южному потоку»

Итальянская Saipem и дочерняя компания Газпрома South Stream Transport B.V. (SSTBV) заключили мировое соглашение по спору, связанному с нереализованным проектом «Южный поток».

Об этом сообщили в пресс-службе итальянской компании, передает ТАСС.

Уточняется, что мировое соглашение заключено по арбитражному делу в отношении контракта на строительство газопровода «Южный поток», подписанного 14 марта 2014 года.

В начале 2016 года Saipem подала в Международную торговую палату Парижа иск против South Stream Transport B.V., потребовав взыскать 759 млн евро.

Saipem входит в итальянский нефтегазовый концерн Eni – один из крупнейших в мире нефтегазовых подрядчиков.

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