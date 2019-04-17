Путин час разговаривал с Рахмоном до официальных переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон общались в течение часа до начала официальных переговоров в Кремле.

«Нам нет необходимости характеризовать наши отношения, это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Российский лидер сказал, что между Россией и Таджикистаном налажено сотрудничество в военной сфере, имеются устойчивые экономические и политические отношения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, переговоры двух лидеров имеют важное значение для России, и Путин надеется на дальнейшее стратегическое партнерство

«Таджикистан – наш партнер, очень важное государство. Развитию отношений с Таджикистаном президент Путин придает огромное значение. Цель – продолжение выстраивания стратегического партнерства и союзничества между двумя странами», – сообщил Песков.

В свою очередь Рахмон также подчеркнул важность сотрудничества с Россией, выразив надежду, что встреча позволит дать новый толчок взаимоотношениям сторон.

«Россия занимает лидирующее место в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана. На подъеме находится сотрудничество двух сторон в гуманитарной сфере, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности», – сказал президент Таджикистана.

Ранее Рахмон провел в Москве встречу с таджикской диаспорой, где рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

Напомним, в феврале Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО, а в марте страны СНГ договорились о развитии Объединенной системы противовоздушной обороны.