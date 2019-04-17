Президент Таджикистана заявил о важности сотрудничества с Россией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на прошедшей в Москве встрече с таджикской диаспорой рассказал о важности военно-технического сотрудничества с Россией.

Рахмон подчеркнул, что Россия «является надежным стратегическим партнером Таджикистана», отметив, что Москва и Душанбе наладили «взаимовыгодные отношения сотрудничества, которые сегодня охватывают все сферы», передает ТАСС.

«С учетом нынешней сложной обстановки наше плодотворное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией обеспечивает стабильность не только в Таджикистане и регионе, но и за его пределами. (...) Это сотрудничество поставлено на широкую основу на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках СНГ и ОДКБ», – сказал глава Таджикистана.

Он также отметил, что Россия является одним из основных экономических партнеров Таджикистана, остается главным торговым партнером республики, объем товарооборота между двумя странами в 2018 году превысил 1 млрд долларов.

«Российская Федерация, с точки зрения инвестирования в экономику Таджикистана, в том числе в сферу энергетики, занимает одну из лидирующих позиций», – отметил таджикский лидер.

Рахмон отметил, что в России и Таджикистане проходят многочисленные культурные мероприятия, которые вносят большой вклад в дальнейшее сближение народов, а также в создании атмосферы дружбы и взаимопонимания.

Напомним, в феврале Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО, а в марте страны СНГ договорились о развитии Объединенной системы противовоздушной обороны.