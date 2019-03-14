Страны СНГ договорились о развитии Объединенной системы ПВО

Начальники штабов вооруженных сил государств – членов СНГ согласовали дальнейшее развитие Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), она будет адаптирована под современные задачи, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«В рамках совместной работы одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации Объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что на заседании комитета начальников штабов стран СНГ был деловой и конструктивный настрой, стороны обменялись мнениями по военно-политической обстановке в мире, проанализировали угрозы и вызовы безопасности государств Содружества.

«В ходе заседания нам также удалось обобщить опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике», – сказал он.

В заседании комитета приняли участие представители Генштабов ВС Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В сентябре была проведена масштабная тренировка системы ПВО стран СНГ.