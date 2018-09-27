Завершилась тренировка системы ПВО стран СНГ

Объединившая почти 100 летательных аппаратов семи стран тренировка объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ успешно завершилась, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

Самолеты Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31 на учениях проводили маневры в воздушном пространстве семи стран, входящих в СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они также имитировали воздушные суда, которые были угнаны, которые нарушили госграницу или порядок использования воздушного пространства.

Минобороны сообщает, что в тренировке приняли участие около 100 летательных аппаратов государств-участников объединенной системы ПВО. В том числе участие в учениях приняли «самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27 и Ми-8». Кроме того, участие в учениях принимали дислоцированные на российских авиабазах в Киргизии и Армении самолеты.

Всего в учениях приняли участие более 9 тыс. военных и более более 130 командных пунктов различного уровня стран объединенной системы ПВО СНГ. Тренировкой руководил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-майор Виктор Афзалов.

Ранее сообщалось, что около 100 самолетов семи стран СНГ в четверг начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.