Страны СНГ начали масштабные учения по ПВО

Около ста самолетов семи стран СНГ в четверг начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.

В 8.00 более 130 командных пунктов семи стран СНГ началу отработку задач для совершенствования взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО.

В тренировке принимают участие порядка ста самолетов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Это самолеты «истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8», приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Кроме того в учениях задействованы «подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств», отметили в ведомстве.

Целью масштабных учений является отработка действий дежурных сил ПВО по воздушным судам – нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам и по оказанию помощи экипажам терпящих бедствие самолетов.

Экипажи должны будут провести совместные маневры в воздушном пространстве семи стран.

«Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления ВКС, дислоцированного в Москве», – приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Тренировка стартовала с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, «роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России».

Напомним, крупнейшие за последнее время российские учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.

Между тем крупнейшие за 16 лет учения НАТО состоятся с 25 октября по 7 ноября, и на них ожидают «испытания от России».