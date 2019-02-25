Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на 9 млн долларов, об этом сообщили в Минобороны.

«В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Поставленное на сумму свыше 9 млн долларов (603 млн рублей) оборудование включает в себя радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана, уточнили в Минобороны.

В сентябре 2018 года Таджикистан участвовал в совместных с Россией и другими странами СНГ учениях ПВО.