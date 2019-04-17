Человек упал на рельсы в московском метро

На станции «Красносельская» Сокольнической линии московского метрополитена на рельсы упал мужчина; движение поездов на красной ветке было приостановлено.

В районе 10.00 на станции «Красносельская» на рельсы упал мужчина. Часть Сокольнической линии была обесточена, поезда следовали с увеличенными интервалами. Примерно через 15 минут движение было восстановлено, сообщил газете ВЗГЛЯД очевидец.

После падения на рельсы мужчина остался жив.

Позднее в Twitter метрополитена сообщили о том, что движение введено в график.

Напомним, на прошлой неделе произошел сбой движения на Калужско-Рижской линии из-за возгорания кабеля в тоннеле.