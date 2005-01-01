Пассажиры в панике разбили стекло в вагоне поезда московского метро

«Некоторые пассажиры обзванивали близких и сообщали, что застряли, некоторые доставали телефоны, кто-то пытался выяснить у машиниста, что случилось», – рассказал газете ВЗГЛЯД пассажир поезда Никита Шендрик, комментируя сбой в движении на Калужско-Рижской линии.

«Поезд был битком, мы простояли в туннеле у станции «Новые Черемушки» около 15 минут. Некоторые пассажиры обзванивали близких и сообщали, что застряли, некоторые доставали телефоны, чтобы проверить зарядку, кто-то пытался выяснить у машиниста, что случилось. В соседнем вагоне мужчина попытался самостоятельно открыть двери, но у него не получилось, и он разбил стекло», – рассказал очевидец.

Собеседник также отметил, что во время остановки машинист несколько раз обращался к пассажирам по громкой связи с просьбой сохранять спокойствие, а также сообщал, что поезд задерживается по техническим причинам.

«Я пошел пешком, в данный момент нахожусь около метро «Академическая». Там дежурят несколько пожарных расчетов и скорая помощь, но люди заходят и выходят, движение восстановлено», – добавил собеседник.

Напомним, на Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов. В перегоне между станциями «Академическая» и «Ленинский проспект» поезд встал, в вагоне появился сильный запах гари.

Когда состав продолжил движение и доехал до станции «Ленинский проспект», большинство пассажиров предпочли покинуть поезд. Следующие несколько составов пришли на станцию с большой задержкой, в них также ощущался запах гари, передает «Интерфакс».

В пресс-службе подземки заявили, что на перегоне между станциями «Академическая» и «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии произошло незначительно задымление, которое не сказалось на графике движения поездов. Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил агенству о возгорании кабеля в тоннеле, которое было ликвидировано машинистом поезда.