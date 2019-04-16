На турнире в Пятигорске судьи напали на борца

В Пятигорске во время турнира по джиу-джитсу участник соревнований подрался с судейским корпусом.

Видеозапись инцидента опубликовал YouToube-TV.

Борец Гаджи Хархаров остался недоволен судейством, высказав претензии арбитрам. Поведение спортсмена не понравилось судьям, и они набросились на борца. Затем к потасовке присоединились и другие участники турнира.

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