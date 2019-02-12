Российских ватерполистов накажут за драку в бассейне

Федерация водного поло России (ФВПР) примет жесткие меры в отношении спортсменов и их клубов в связи с дракой во время матча чемпионата России.

«Я считаю, что клубы и спортсменов нужно оштрафовать, чтобы неповадно было. Зачинщиков я бы отстранил до конца чемпионата, потому что с этим надо жестко бороться. Дадим слабину – будет повторяться. Я думаю, что судьи не дорабатывают, потому что такие вещи надо строго пресекать. Жестко накажем, прецедентов не будет», – цитирует ТАСС заявление президента ФВПР Алексея Власенко.

Инцидент случился в Казани 10 февраля в ходе матча между казанским «Синтезом» и волгоградским «Спартаком». Когда до конца игры оставалось 4 минуты 7 секунд, у ворот команды Волгограда случилась массовая драка.

В результате матч остановили при счете 9:6 в пользу «Спартака». Арбитры решили не возобновлять встречу. В среду техническая комиссия ФВПР рассмотрит ситуацию.