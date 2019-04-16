Овечкин нокаутировал Свечникова в матче НХЛ

В матче 1/8 финала Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в драке нокаутировал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, сообщают СМИ.

Драка произошла в середине первого периода. Свечников больше не выходил на лед, пишет «Чемпионат».

Овечкин выразил надежду, что со Свечниковым «все в порядке», пишет Sports.ru со ссылкой на RMNB.

«Не хотелось бы, чтобы парень получил травму», – заявил капитан «Вашингтона», добавив, что ни он сам, ни Свечников не являются «большими спецами по дракам».

«Он сам предложил подраться», – заявил Овечкин.

«Каролина» победила со счетом 5:0, передает РИА «Новости».