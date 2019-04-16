В Севастополе рассказали о хранящемся в городе колоколе из Нотр-Дама

Пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический» рассказала, что у них хранится Туманный колокол, который находился на одной из башен собора Парижской богоматери свыше 100 лет назад.

По данным пресс-службы, колокол являлся одним из мест притяжения туристов, передает РИА «Новости».

«Парижская трагедия лишний раз напоминает нам о том, насколько трепетно необходимо относиться к тем бесценным и очень хрупким сокровищам, которые достались нам в наследство от предыдущих эпох... На территории Херсонеса расположен знаменитый Туманный колокол, в долгой и непростой судьбе которого есть страничка, связанная с Нотр-Дам-де-Пари», – рассказали в музее.

На колоколе весом в 2,4 тонны есть надпись о том, что его отлили из трофейных турецких пушек в Таганроге в 1778 году. В музее напомнили, что колокол вывезли в Париж во время Крымской войны. Он находился в соборе Парижской богоматери до 1913 года, пока его не возвратили в Севастополь к 100-летию императорского дома Романовых, а также в знак союзнических отношений между Россией и Францией. В 30-е годы колокол установили на берегу моря в Херсонесе, где он служил морякам как маяк.

«Сегодня Туманный колокол – одна из достопримечательностей Херсонесского музея. В прошлом году отметили его 240-летие. Для сохранности колокола его язык внутри зафиксирован, но туристы знают и любят его», – добавили в музее.

Напомним, вечером в понедельник в Нотр-Даме случился крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора. По данным члена Союза реставраторов России, на восстановление великого памятника архитектуры может уйти не менее пяти-десяти лет, а ущерб от пожара составит более 50 млн евро. Эксперты также рассказали о трудностях при восстановлении Нотр-Дама.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара. Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа, их планируют отправить в Лувр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.