Кадыров подвел итог десятилетия отмены КТО в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей республики с Днем отмены режима контртеррористической операции (КТО) в Чечне.

«Судьбоносное решение об отмене режима КТО было принято высшим политическим руководством страны 16 апреля 2009 года и потому справедливо названо Днем мира. Отмена КТО придала новый импульс развитию региона», – цитирует Кадыров РИА Новости.

По его словам, благодаря решению президента Владимира Путина 10 лет назад открылись широкие возможности для республики: резко стало развиваться строительство жилья и предприятий, появилось больше российских и зарубежных инвесторов.

«Самое главное – чеченский народ вернул свое доброе имя, имя созидателя, строителя, защитника Отечества», – подчеркнул глава Чечни.

Кадыров отметил, что отмена режима в 2009 году означала «официальное признание окончания войны», тогда жители республики наконец смогли почувствовать стабильность.

Напомним, 16 апреля 2009 года на территории Чеченской Республики был отменен режим КТО, введенный в сентябре 1999 года. С прекращением режима из Чечни были выведены 20 тыс. военнослужащих внутренних войск.