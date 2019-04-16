Государственный Исторический музей заявил о безвозвратной утрате Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери безвозвратно утрачен; невозможно возродить то, что погибло в огне, заявил директор Государственного Исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

Левыкин заявил, что «весь ужас» ситуации заключается в том, «что это гибнет безвозвратно, возвратить то, что погибло в огне, невозможно», передает ТАСС.

Он отметил, что отреставрированное здание будет лишь новоделом.

По мнению Левыкина, во Франции достаточно архитекторов и реставраторов, которые и займутся работами по восстановлению собора.

«Естественно, вся необходимая поддержка, которая нашим коллегам понадобится, будет нами оказана», – добавил он.

Директор ГИМ отметил, что случившееся – трагедия, а также напоминание о том, что необходимо бережно относиться к наследию, «к тому, что сохранили для нас наши предки, наши деды».

«Бережнее относиться, а не спорить – в последнее время, к сожалению, мы все время спорим из-за имущества. Мы должны понимать, что мы несем ответственность за то, что было сохранено до нас, и то, что мы должны передать нашим детям», – подчеркнул Левыкин.

Тем временем Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина в Facebook выразил солидарность с Францией в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

«Всю ночь с тревогой, страхом и надеждой мы следили за тем, как 400 пожарных борются за спасение одного из главных памятников мировой цивилизации – собора Парижской Богоматери. Утром пришли хорошие новости – огонь остановлен. Спасены главные сокровища, среди которых терновый венец Христа. Это горе объединило мировое сообщество», – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сочувствие французскому коллеге Эммануэлю Макрону и всему народу Пятой республики и предложил помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари.

В РПЦ также отреагировали на трагедию.

Архитектор Максим Атаянц в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о трудностях при восстановлении собора Парижской Богоматери.