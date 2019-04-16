Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие французскому коллеге Эммануэлю Макрону и всему народу Пятой республики в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул, что пожар в соборе откликнулся «болью в сердцах россиян». «Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь», – говорится в телеграмме.

Президент также выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сообщил, что в России может быть организован сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.