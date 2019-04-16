В РПЦ отреагировали на пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «жестоким знаком времени» возможность следить за тем, как огонь уничтожает собор Парижской Богоматери и понимать, что не можешь помочь.

«Трагедия в Париже. Возможность наблюдать чудовищный пожар «он-лайн» всем миром и одновременно невозможность хоть что-нибудь сделать, хоть как-то помочь – как жестокий знак времени. Наши слова поддержки и наши молитвы сегодня со всеми французами, со всем католическим миром. Молимся и надеемся на то, что удалось спасти святыни», – написал Легойда в Telegram.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сообщил, что в России может быть организован сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.