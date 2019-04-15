S7 объяснила снятие детей с рейса Катания – Москва

В авиакомпании S7 Airlines рассказали, что были вынуждены снять часть пассажиров с рейса Катания (Сицилия) – Москва из-за неисправности одного из аварийных трапов.

«По прилету воздушного судна в аэропорт Катании вышел из строя один из аварийных трапов. По правилам безопасности полетов, при неисправности одного аварийного трапа вводится ограничение по допустимому количеству пассажиров на борту», – сказала представитель авиакомпании РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что авиакомпания разделила группу детей, участвовавших в театральном фестивале, и сняла часть из них с рейса.

«Представители авиакомпании перебронировали авиабилеты 25 пассажиров на рейсы других перевозчиков – со стыковкой в Стамбуле или Мюнхене. Пассажиры были обеспечены питанием и размещены в гостинице в ожидании вылета», – добавили в S7.

Там также отметили, что все пассажиры этого рейса смогли вылететь из Катании в воскресенье.

Ранее российских туристов не пустили на самолет в Испании из-за ветрянки у детей.