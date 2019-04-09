Российских туристов не пустили в самолет в Испании из-за ветрянки

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха

Крым оказался первым регионом, который намерен отказаться от курортного сбораФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Похоже, одна из реформ российского туристического рынка забуксовала. Крым отказывается вводить у себя так называемый туристический сбор – и не исключено, что за ним последуют и другие курортные регионы страны. Почему курорты критикуют новые идеи Минфина и отказываются брать с туристов дополнительные деньги? Подробности...
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Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...

Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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            Российских туристов не пустили в самолет в Испании из-за ветрянки

            9 апреля 2019, 08:31

            Текст: Евгения Шестак

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            Семью туристов из Татарстана, вылетающую с острова Тенерифе, не пустили на борт самолета из-за ветрянки у детей.

            Сотрудники авиакомпании попросили россиян покинуть самолет «из-за опаснейшего заболевания» и выйти из аэропорта в течение пяти минут.

            «Так получилось, что мои дети на отдыхе оба заболели ветрянкой. «Varisela» –  так она называется на испанском языке. Билеты уже были куплены до дома. В аэропорту прошли регистрацию, сели в самолет...» – рассказала Алина Хайруллина, мать детей, на своей странице.

            В страховой компании отметили, что семья сможет улететь обратно только тогда, когда дети полностью выздоровеют. Поэтому им пришлось задержаться на отдыхе минимум на неделю.

            На ваш взгляд

             
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            Обсуждение: 13 комментариев
            Ранее стало известно, что Минздрав планирует с 2019 года внести прививки от ротавирусной инфекции и ветряной оспы в национальный календарь прививок. Теперь вакцинация может стать обязательной.


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