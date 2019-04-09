Российских туристов не пустили в самолет в Испании из-за ветрянки

Семью туристов из Татарстана, вылетающую с острова Тенерифе, не пустили на борт самолета из-за ветрянки у детей.

Сотрудники авиакомпании попросили россиян покинуть самолет «из-за опаснейшего заболевания» и выйти из аэропорта в течение пяти минут.

«Так получилось, что мои дети на отдыхе оба заболели ветрянкой. «Varisela» – так она называется на испанском языке. Билеты уже были куплены до дома. В аэропорту прошли регистрацию, сели в самолет...» – рассказала Алина Хайруллина, мать детей, на своей странице.

В страховой компании отметили, что семья сможет улететь обратно только тогда, когда дети полностью выздоровеют. Поэтому им пришлось задержаться на отдыхе минимум на неделю.

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