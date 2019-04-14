Определился следующий соперник Нурмагомедова

Американец Дастин Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона мира в легком весе и вызвал россиянина Хабиба Нурмагомедова на поединок; тот ответил согласием.

«Я не согласен с судьями, которые поставили 49:46 (в пользу Порье). Я бы поставил ничью. Мое почтение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не брать во внимание. Поздравляю, Дастин. Увидимся в сентябре», – написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Перед этим Порье бросил вызов Нурмагомедову, заявив, что теперь «есть пояс, за который они могут сразиться», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе, однако из-за драки за пределами ринга и в ринге после боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев.