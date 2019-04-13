Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко

Актер «Студии 95 квартал» и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой объявил о запуске в социальных сетях флешмоба с хештегом «Шотутдумать».

Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами. «Я, конечно, дико извиняюсь, но шо тут думать?» – спрашивает автор ролика.

Сторонник Зеленского объявил о запуске флешмоба с хештегом «Шотутдумать» и призвал снимать аналогичные видео. «С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: это могут быть ямы, мусор, какое-то строительство – что угодно», – сказал Кошевой.

Интернет-пользователи оперативно отреагировали на призыв команды Зеленского. В соцсетях появились фото гор мусора, а также снимки с кладбища, где похоронены участники конфликта в Донбассе.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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