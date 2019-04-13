Глава «новой церкви» Украины увидел в Бандере «гения национального духа»

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко заявил, что Степан Бандера является «гением украинского национального духа».

Речь Думенко опубликована на сайте украинской «новой церкви».

Заявление было сделано во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера.

По словам Думенко, «история университета показывает, что среди его выпускников было много тех, кто действительно, не словом, а делом, любил свою украинскую землю и ее народ», и среди этих людей следует отметить «гения украинского национального (...) духа Степана Бандеру».

«Когда нас называют бандеровцами – мы этим гордимся», – сказал глава «новой церкви».

Он добавил, что для кого-то слово «бандеровец» является ругательным, в то время как для украинцев это «честь».

Ранее на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).