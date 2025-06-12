Tекст: Алексей Дегтярев

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки «Центр», там они потеряли до 500 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ответственности группировок «Запад» и «Север» украинская армия потеряла до 240 и до 155 военнослужащих соответственно.

Уничтожено до 12 танков и боевых бронированных машин, более 35 автомобилей, около 40 артиллерийских орудий, а также несколько складов боеприпасов и станций радиоэлектронной борьбы.

В зоне действий группировок «Южная», «Восток» и «Днепр» потери ВСУ также превысили 400 человек.

Российские средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 260 дронов, включая 62 вне зоны проведения спецоперации.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям техники, складам и временным пунктам дислокации ВСУ, а также цехам по производству беспилотников в 152 районах.

С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, более 63 тыс. беспилотников, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 26 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 36 тыс. единиц специальной военной автотехники.

Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике – это Петровское и Алексеевка.