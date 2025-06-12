  • Новость часаПутин поздравил граждан страны с Днем России
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    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
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    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    43 комментария
    12 июня 2025, 13:37 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли до 1380 человек и десятки единиц техники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 1,3 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Самые большие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки «Центр», там они потеряли до 500 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировок «Запад» и «Север» украинская армия потеряла до 240 и до 155 военнослужащих соответственно.

    Уничтожено до 12 танков и боевых бронированных машин, более 35 автомобилей, около 40 артиллерийских орудий, а также несколько складов боеприпасов и станций радиоэлектронной борьбы.

    В зоне действий группировок «Южная», «Восток» и «Днепр» потери ВСУ также превысили 400 человек.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 260 дронов, включая 62 вне зоны проведения спецоперации.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям техники, складам и временным пунктам дислокации ВСУ, а также цехам по производству беспилотников в 152 районах.

    С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, более 63 тыс. беспилотников, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 26 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 36 тыс. единиц специальной военной автотехники.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике – это Петровское и Алексеевка.

    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько украинских городов или регионов.

    На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

    Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

    Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

    Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

    В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    11 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    @ adm_novouzensk_64

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов, сообщили в администрации Новоузенского района, откуда родом чиновник.

    Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что Беликов был человеком долга и чести, он посвятил себя служению России и ее народу, передает ТАСС.

    «Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», – добавил он.

    В администрации района пояснили, что Беликов погиб у населенного пункта Марковский в ЛНР в ходе выполнения боевой задачи.

    В 2008 году Беликов был на посту министра регионального развития области, в 2009-м занимал должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.

    В феврале министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

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    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

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    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

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    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

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    11 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Захарова: Глава СБУ Малюк совершил «явку с повинной» и признание в терроризме
    Захарова: Глава СБУ Малюк совершил «явку с повинной» и признание в терроризме
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель украинской службы безопасности (СБУ) Василий Малюк, заявивший о подготовке новых террористических актов в России, совершил «явку с повинной», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что поскольку киевский режим финансируется из-за рубежа, то действия СБУ квалифицируются как международный терроризм.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, операцию курировал Малюк.

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    12 июня 2025, 03:29 • Новости дня
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениям российской армии удалось выбить вооруженные силы Украины из села Ступочки к югу от Часова Яра в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В самих Ступочках уже нет украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Однако, как сообщил Марочко, в окрестностях все еще сохраняются и разрозненные отряды, и боеспособные подразделения ВСУ. Украинские войска пытаются помешать продвижению российских сил к Константиновке.

    По его словам, в Ступочках ситуация остается «очень сложной», но инициатива полностью принадлежит российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Марочко на днях сообщал, что за последнюю неделю российские войска расширили зону контроля возле населенного пункта Ступочки, также был занят участок местности севернее этого населенного пункта.

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    11 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом
    Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом
    @ Milla Morisson/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское министерство культуры одобрило проведение эксгумации и переноса останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в Львовской области.

    Разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков польских военных, погибших в 1939 году и захороненных в бывшем селе Збоища, передано польской стороне, передает ТАСС. Документ позволяет провести работы по поиску и последующему переносу тел на новое место захоронения.

    Ранее специалисты из Польши завершили первый этап эксгумационных работ в селе Пузники Тернопольской области, где были обнаружены останки 42 человек. Согласно заявлению польской стороны, всего в марте 1945 года в Пузниках боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) могли быть убиты от 50 до 120 поляков, а захоронены – 79 жертв.

    Работы по эксгумации стали возможны после решения украинских властей в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения поляков, убитых в годы Второй мировой войны во время Волынской резни, что до этого было приостановлено Институтом национальной памяти Украины в 2017 году.

    В ноябре пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что в весной 2025 года могут возобновиться работы по эксгумации останков жертв Волынской резни, приостановленные в 2017 году.

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    12 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Сырского обвинили в запрете строить укрепления в Днепропетровской области

    Безуглая заявила о запрете Сырского строить укрепления в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично запрещал строить фортификации в Днепропетровской области Украины, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Потому что «отобьем». Неидеологично, короче», – заявила Безуглая в соцсетях. По ее словам, похожая ситуация сложилась при «оборудовании рубежей за Бахмутом» (Артемовском).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу ДНР и начали развивать наступление в Днепропетровской области Украины.


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    11 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Объявлено о первом визите Вучича на Украину после начала СВО

    Первый визит Вучича на Украину после начала СВО анонсирован 11 июня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом для участия в саммите, посвященном сотрудничеству Юго-Восточной Европы.

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня совершит однодневный визит на Украину, сообщает ТАСС. Глава сербского государства принимает участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в этот день.

    Это официально подтвердила пресс-служба сербского лидера. Это первый визит президента Сербии на Украину с начала спецоперации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет действовать в интересах своей страны, несмотря на давление со стороны Европейского союза по вопросу России и Украины.

    Вучич ожидал критики на саммите Европейского политического сообщества в Тиране из-за своей поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

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    12 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский актер Михаил Ефремов попал в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Артист внесен в списки сайта за положительное отношение к действиям России на Украине, а также за «информационную поддержку» спецоперации, передает ТАСС.

    В апреле Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву.

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    12 июня 2025, 07:56 • Новости дня
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-служба Госдепа распространила письменное заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот поздравил россиян с Днем России.

    «От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», – приводит ТАСС слова Рубио.

    Рубио подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой с целью урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что достижение мира поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу в Белом доме. Он отметил, что Трамп «принял оригиналы верительных грамот именно накануне Дня России». Лидеры ряда стран направили президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.

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    12 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    Над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дежурные средства противовоздушной обороны с вечера 11 июня до раннего утра 12 июня уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня ПВО уничтожили 41 дрон в небе над Белгородской областью, шесть – над Брянской, три – над Москвой и Подмосковьем, и два – над Крымом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ночью 12 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ударные украинские дроны были уничтожены над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком.

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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