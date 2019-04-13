Чернобыль стал территорией для вечеринок

Экстремальные туристы приезжают в Чернобыль не только для поиска острых ощущений, но и чтобы «оторваться» на вечеринках, пишут иностранные СМИ.

Британский таблоид The Sun утверждает, что в чернобыльской зоне отчуждения регулярно устраиваются мальчишники, рейвы и молодежные шоу, передает РИА Новости.

В качестве примера издание приводит арт-шоу, которое состоялось в декабре 2018 года. Гости мероприятия надели белые комбинезоны и противогазы, декором служили неоновые огни. Кроме того, на вечеринке продавалось «радиационное» мороженное.

По словам куратора шоу Светланы Коршуновой, идея проведения таких мероприятий заключается в том, чтобы изменить зону отчуждения и наполнить ее новым смыслом.

Также Чернобыль стал популярным местом для проведения мальчишников. В список развлечений для жениха и его друзей входит, в частности, пейнтбол и зорбинг.

Родственники погибших и получивших серьезную дозу радиации сотрудников АЭС и ликвидаторов считают такие мероприятия аморальными, поскольку они оскорбляют память близких.

Ранее Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов.