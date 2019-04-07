Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Власти Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения, установленную после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает белорусское ТВ.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», – рассказал телеканалу ОНТ заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин, слова которого передает ТАСС.

Кудин отметил, что доза радиации, которую может получить турист, пребывая в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелета.

Туристам расскажут о жизни зоны, научной работе в заповеднике и покажут дикую природу.

На Украине уже много лет проводят такие экскурсии. Отмечается, что особенно часто приезжают иностранцы. На украинской территории можно посмотреть на ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники. В Белоруссии же наибольший интерес представляет по-настоящему дикая, уникальная природа, заброшенные деревни, в которых поселились лесные звери. Выселенных деревень здесь более 90.

Интересен для туристов и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, возникший после чернобыльской катастрофы для охраны загрязненной территории и научных исследований. Уровень радиации на некоторых участках очень высокий, но туда туристам не попасть.

Пилотный проект уже опробован, в белорусской зоне отчуждения прошла первая официальная экскурсия для туристов. Кудин сообщил, что стоимость экскурсии для группы из пяти человек в пределах 340 белорусских рублей (около 200 долларов).

В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров территории Белоруссии, Украины и России. Больше всех пострадала Белоруссия, загрязненной оказалась почти четверть республики – 3 тыс. 660 деревень и поселков и 27 городов с населением более двух млн человек.