У Порошенко не нашлось слов после встречи с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прошедшие в пятницу в Париже.

Порошенко уехал из Елисейского дворца, ничего не сказав ожидавшим его журналистам, передает ТАСС.

Встреча двух лидеров продлилась около часа, говорится в сообщении.

В отличие от главы Украины, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский, встретившийся с Макроном перед Порошенко, прокомментировал переговоры, отметив, что беседа французским президентом прошла конструктивно. «Конструктивная была встреча. Мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе», – сообщил шоумен.

«Мне было приятно встретить господина Макрона», – добавил он.

Сообщается, что разговор Зеленского с Макроном также длился около часа.

Ранее штаб Зеленского опубликовал видео со встречи с президентом Франции.

По прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в эфире прямом эфире телеканала «1+1», где соперники обсуждали, в том числе, встречу с Макроном.