ЕС заблокировал запрос России по холоднокатаному прокату

Евросоюз заблокировал запрос России о создании во Всемирной торговой организации (ВТО) третейской группы в споре по холоднокатаному прокату, сообщила пресс-служба ВТО.

«Европейский союз заблокировал первый запрос Российской Федерации о создании панели арбитров для рассмотрения антидемпинговых мер, применяемых к холоднокатаному прокату», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Члены организации имеют право только один раз заблокировать запрос в ВТО, на следующем заседании органа по разрешению споров третейская группа будет учреждена в случае повторной просьбы Москвы.

В сообщении Минэкономразвития России отмечается, что Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы ВТО.

«Как и предполагалось, ЕС сегодня заблокировал первый запрос РФ о созыве панели арбитров по спору о пошлинах на холоднокатаный прокат. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы. Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у ЕС не будет», – заявили в МЭР.

В марте Россия подала запрос на учреждение третейской группы ВТО по спору с ЕС в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Эта мера применяется с 5 августа 2016 года. Размер антидемпинговых пошлин составляет для ММК 18,7%, для «Северстали» – 34%, для НЛМК и всех остальных компаний – 36,1%.

В апреле Россия уведомила ВТО о возможности введения ограничений против товаров из стран Евросоюза в ответ на тарифные квоты на продукцию из стали.