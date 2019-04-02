Россия предупредила ВТО об ответных мерах против ЕС из-за ограничений на сталь

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможности введения ограничений против товаров из стран Евросоюза в ответ на тарифные квоты на продукцию из стали.

В Министерстве экономики России пока не решили, какими могут быть ответные меры, передает «Интерфакс».

«На фоне пошлин на сталь и алюминий, которые США приняли в прошлом году, некоторые члены ВТО начали специальные защитные расследования, чтобы защитить себя от рисков перетока на свои рынки стали и алюминия с рынка США. Расследования начали, в частности, ЕС и ЕАЭС. ЕС уже завершил свое расследование. По его итогам введены тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015-2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, «пострадавшие» от такой спецзащитной меры, имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок. Мы по процедуре ВТО уведомили о том, что резервируем за собой соответствующее право. Как мы им воспользуемся - на практике пока не решено», – рассказали в Минэкономразвития

В ведомстве пояснили, что в качестве ответных мер Россия может увеличить импортные пошлины на сопоставимый объем торговли. О форме ответных ограничений и объемах компенсации ВТО будет уведомлено заблаговременно, отметили в министерстве.

Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В ответ на дополнительные пошлины Россия ввела пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке.

В феврале Великобритания сообщила о сохранении защитных торговых мер против российской стальной и чугунной продукции после выхода из ЕС.