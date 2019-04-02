Россия предупредила ВТО об ответных мерах против ЕС из-за ограничений на сталь

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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            Россия предупредила ВТО об ответных мерах против ЕС из-за ограничений на сталь

            2 апреля 2019, 20:41

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможности введения ограничений против товаров из стран Евросоюза в ответ на тарифные квоты на продукцию из стали.

            В Министерстве экономики России пока не решили, какими могут быть ответные меры, передает «Интерфакс».

            «На фоне пошлин на сталь и алюминий, которые США приняли в прошлом году, некоторые члены ВТО начали специальные защитные расследования, чтобы защитить себя от рисков перетока на свои рынки стали и алюминия с рынка США. Расследования начали, в частности, ЕС и ЕАЭС. ЕС уже завершил свое расследование. По его итогам введены тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015-2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, «пострадавшие» от такой спецзащитной меры, имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок. Мы по процедуре ВТО уведомили о том, что резервируем за собой соответствующее право. Как мы им воспользуемся - на практике пока не решено», – рассказали в Минэкономразвития

            В ведомстве пояснили, что в качестве ответных мер Россия может увеличить импортные пошлины на сопоставимый объем торговли. О форме ответных ограничений и объемах компенсации ВТО будет уведомлено заблаговременно, отметили в министерстве.

            Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В ответ на дополнительные пошлины Россия ввела пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке.

            В феврале Великобритания сообщила о сохранении защитных торговых мер против российской стальной и чугунной продукции после выхода из ЕС.


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