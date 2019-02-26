Британия решила притеснять поставщиков стали из России и после Brexit

После Brexit защитные торговые меры против российской стальной и чугунной продукции сохранятся, сообщило министерство внешней торговли Великобритании.

Лондон отменит часть защитных мер после Brexit, в результате чего цены на некоторые товары снизятся. В частности, речь идет о продовольствии и китайском стекле для солнечных панелей, передает ТАСС.

Однако тарифы на «стальную и чугунную продукцию из Белоруссии, Бразилии, Китая, Ирана, России и США» сохранятся, чтобы защитить британский рынок от «дешевого импорта», который якобы имеет необоснованные торговые преимущества.

Изменения могут вступить в силу с конца 2020 года или уже с конца марта, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

Осенью сообщалось, что Россия преподала Великобритании важный урок в ВТО – Великобритания предложила отделить свои импортные квоты от квот Евросоюза, но глава ВТО не может одобрить этот проект из-за возражений российской стороны.