В Британии рассказали о преподанном Россией уроке в ВТО

Взгляд
27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 22:32  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

На фото изображена сука породы джек-рассел-терьер по кличке БусинкаФото: instagram.com/boo_jrt
В соцсетях развернулся новый скандал, сравнимый по накалу с историей «Леруа Мерлен» против российских болельщиков». IKEA опубликовала в Facebook фотографию собаки с неоднозначной подписью. Возмущение феминисток разделили далеко не все, но на пользу компании эта история явно не пошла. Что же пошло не так? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          В Британии рассказали о преподанном Россией уроке в ВТО

             27 октября 2018, 21:32
          Фото: Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Россия преподала Великобритании важный урок, решив заблокировать тарифные ставки во Всемирной торговой организации, считает британская The Telegraph.

          Великобритания предложила отделить свои импортные квоты от квот Евросоюза, но глава ВТО не может одобрить этот проект из-за возражений российской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

          «С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?» – пишет газета.

          Отмечается, что возражение Москвы не сможет препятствовать Великобритании вести торговлю. Однако другие страны смогут использовать отсутствие сертифицированного тарифного плана как предлог, чтобы отказаться от сотрудничества с Британией либо давить на нее в двусторонних переговорах о торговле.

          По оценкам издания, последствия действий России могут быть незначительными. Но, заметил автор статьи, эта ситуация говорит о том, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли.

          Издание считает, что в случае выхода Британии из ЕС другие страны воспользуются имеющимися у них дипломатическими рычагами, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия.

          С этой проблемой придется считаться тем, кто разрабатывает независимую торговую политику Лондона.

          В середине октября торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов сообщал, что Москва и Лондон возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношений впервые с 2014 года.

          В октябре Россия отправила запрос на создание третейской группы в ВТО по спору с США из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий.


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