В Британии рассказали о преподанном Россией уроке в ВТО

Россия преподала Великобритании важный урок, решив заблокировать тарифные ставки во Всемирной торговой организации, считает британская The Telegraph.

Великобритания предложила отделить свои импортные квоты от квот Евросоюза, но глава ВТО не может одобрить этот проект из-за возражений российской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?» – пишет газета.

Отмечается, что возражение Москвы не сможет препятствовать Великобритании вести торговлю. Однако другие страны смогут использовать отсутствие сертифицированного тарифного плана как предлог, чтобы отказаться от сотрудничества с Британией либо давить на нее в двусторонних переговорах о торговле.

По оценкам издания, последствия действий России могут быть незначительными. Но, заметил автор статьи, эта ситуация говорит о том, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли.

Издание считает, что в случае выхода Британии из ЕС другие страны воспользуются имеющимися у них дипломатическими рычагами, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия.

С этой проблемой придется считаться тем, кто разрабатывает независимую торговую политику Лондона.

В середине октября торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов сообщал, что Москва и Лондон возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношений впервые с 2014 года.

В октябре Россия отправила запрос на создание третейской группы в ВТО по спору с США из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий.