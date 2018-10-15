Россия и Британия впервые за четыре года возобновили диалог о торговле

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов сообщил, что Москва и Лондон возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношений впервые с 2014 года.

По его словам, страны начали переговоры около трех месяцев назад.

«Мы восстановили диалог с британским министерством международной торговли. Сейчас, несмотря на ухудшение общего политического климата, на профессиональном и рабочем уровне диалог между торгпредством здесь, между торговой секцией британского посольства и Минэкономразвития в Москве восстановлен», – цитирует Абрамова РИА «Новости».

Торгпред отметил, что интересы российской и британской стороны «совпадают по вопросам содействия развитию двусторонних торговых отношений в тех областях, которые не ограничены санкциями». «Здесь британская сторона поддерживает сотрудничество», – отметил он.

По его мнению, важную роль в возобновлении диалога между двумя странами сыграл «фактор Brexit». «Brexit означает изменение тех основ, на которых строились экономические отношения Великобритании с другими странами. Сейчас они вынуждены переосмысливать то, как они строят свое сотрудничество с внешним миром, в том числе с Россией», – пояснил Абрамов.

Торгпред подчеркнул, что российский рынок не является ключевым для Великобритании, однако оценивается Лондоном «как существенный».

«Товарооборот России с Великобританией в 2017 году составил более 12 млрд долларов. Естественно, Британия заинтересована не только в том, чтобы сохранить этот уровень, но и чтобы увеличить его», – сказал Абрамов.

Он добавил, что стороны пока не ведут переговоры по конкретным проектам. «Мы обмениваемся информацией о тех компаниях, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России и Британии. В подавляющем большинстве случаев негативного отношения к россиянам, как к потенциальным бизнес-партнерам, нет. И это внушает оптимизм и нам, и нашим коллегам в министерстве международной торговли Великобритании», – заключил торгпред.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Британия хотела вернуть российский рынок.