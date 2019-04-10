Венесуэльских дипломатов в США лишили денег и свободы передвижения

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самюэль Монкада сообщил, что Вашингтон запретил членам венесуэльского представительства выезжать за радиус 40 км и заблокировал все счета дипломатической миссии Венесуэлы в США.

«США нарушают свои обязательства принимающей страны [в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН]. Все наши счета заблокированы, у нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу. Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км). Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение», – заявил Монкада, передает ТАСС.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле попытался прогнать Монкаду из зала заседаний, заявив, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».