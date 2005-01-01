Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы с заседания СБ ООН

На заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле вице-президент США Майкл Пенс попытался выпроводить с заседания постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самюэля Монкаду.

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», – сказал Пенс, передает ТАСС.

Вице-президент отметил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства» и что США готовы прибегнуть к любым дипломатическим и экономическим мерам для «перехода к демократии в Венесуэле».

«Мы рассматриваем все возможности. В то время, как другие международные организации уже предприняли действия, ООН и Совет Безопасности отказывался принимать меры. Настало время для того, чтобы ООН признала временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы и допустила его представителя в эту организацию, а полномочия представителя Венесуэлы в ООН должны быть аннулированы», – заявил он.

Пенс призвал ООН признать Гуайдо законным президентом Боливарианской Республики и немедленно «принять представителя свободной Венесуэлы». Он также добавил, что Штаты готовят проект резолюции о признании Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.

В защиту Монкады высказался постпред России при ООН Василий Небензя, выступивший после американского вице-президента.

«Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН», – отметил Небензя.

В феврале французские СМИ писали, что под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами, Венесуэлу ждет американское вторжение.

В МИД России возможным плацдармом для агрессии США против Венесуэлы назвали Кюрасао – государство в составе Нидерландского королевства.