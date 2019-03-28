Захарова назвала возможный плацдарм для агрессии США против Венесуэлы

Кюрасао – государство в составе Королевства Нидерланды – может стать плацдармом для американского вмешательства в дела Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 15 марта между Нидерландами и США было заключено соглашение, позволяющее использовать территорию Кюрасао как хаб для гуманитарных поставок жителям Венесуэлы, передает РИА «Новости».

На первый взгляд, отметила она, данный документ представляет собой лишь разрешение представителям США на доступ к объектам инфраструктуры Кюрасао в целях их использования исключительно для оказания гуманитарной помощи Венесуэле и третьим странам. Парламент и правительство Кюрасао отнеслись к этой инициативе настороженно, однако «в итоге их дожали, пообещали, что в военных целях инфраструктуру Кюрасао задействовать не будут», отметила Захарова.

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«То есть, если говорить в контексте и с привязкой к реальности, Гаага выдала американцам карт-бланш на использование своей бывшей колонии в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы под прикрытием гуманитарных лозунгов», – объяснила официальный представитель МИД.

Еще в феврале французские СМИ писали, что од предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами, Венесуэлу ждет американское вторжение.

Захарова также подчеркнула, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает.

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