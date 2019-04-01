Глава ЦИК Белоруссии посчитала безукоризненной организацию выборов на Украине

Участвовавшая в наблюдении за украинскими выборами президента глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина сочла их организацию безукоризненной.

«Можно поздравить моих коллег с безукоризненной организацией избирательного процесса. Хотя кампания была насыщенная. Огромное количество кандидатов. Это был очень серьезный вызов для всей избирательной системы, но она справилась, и я думаю, что никаких сомнений в полученных результатах нет и не может быть», – цитирует РИА «Новости» заявление Ермошиной.

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По данным украинской ЦИК, ни один из кандидатов не набрал в первом туре необходимое для победы количество голосов. Второй тур должен состояться 21 апреля.

В президентской гонке лидирует комик Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко. Третье место заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Несмотря на заявления ЦИК об отсутствии серьезных нарушения во время голосования, полиция Украины зафиксировала почти 2,5 тыс. нарушений.