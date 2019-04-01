Кремль отказался давать оценку выборам на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным давать оценку выборам на Украине, поскольку предстоит второй тур голосования.

«Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано. Нужно подождать», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что «пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речи не идет».

Напомним, после обработки 72% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,44% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,15% голосов.

Украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур. В то же время немецкие СМИ написали о серьезном поражении Порошенко

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.