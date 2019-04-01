На Украине сочли Порошенко слишком дорогостоящим президентом

Окончательные итоги первого тура президентских выборов на Украине еще не подведены, а украинские СМИ уже начали подсчитывать, во сколько обходится государственной казне действующий президент Петр Порошенко, который, по последним данным, проигрывает Владимиру Зеленскому.

На сайте УНИАН опубликован материал под заголовком «Самолеты, питание и автопарк: сколько украинцы тратят на содержание президента», в котором сообщается, что за прошлый год, согласно расходам бюджета, на содержание Порошенко и его аппарата было потрачено 1,64 млрд гривен (около 60,2 млн долларов). В сравнении с 1999 годом расходы на президента Украины выросли в 10 раз, констатирует издание.

Автор статьи напоминает, что 20 лет назад в бюджете была отдельная статья расходов на президента, а сейчас они из года в год «прячутся в тайных и секретных указах и распоряжениях».

Так, с 1999 года только количество телохранителей у главы украинского государства выросло минимум в шесть раз. Кроме того, в автопарке администрации президента, ежегодно требующем 200 млн гривен (7,3 млн долларов), имеются Range Rover, BMW, Toyota, Mercedes S-класса.

У президента страны также есть свой авиапарк с Ан-148 и Airbus A319. Только перелеты в 2018 году обошлись Украине в 88 млн гривен (3,2 млн долларов) – сумма, в которую не включены стоимость топлива, зарплата пилотов и страхование.

Порошенко укоряют за дорогие приемы и званые обеды, а также за 12 зданий, которыми он может пользоваться на протяжении срока президентства.

Завершая подсчеты, авторы приходят к выводу, который заставляет вспомнить призывы кандидата в президенты Юлии Тимошенко ликвидировать пост президента и установить «канцлерскую» республику. «Чисто математически – 1 млн гривен (36,7 тыс. долларов) на обеспечение «эксов» (экс-президентов – прим. ВЗГЛЯД) – это в тысячу раз меньше, чем 1 млрд для действующего президента», – говорится в материале.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля. После обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,36% голосов. Действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов. За Юлию Тимошенко, по последним данным, отдали свои голоса 13,08% избирателей.

Между тем украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.