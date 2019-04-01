Юнкер заявил об истекающем терпении ЕС по вопросу Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ситуации с Brexit терпение Евросоюза иссякает.

«Мы проявили много терпения по отношению к нашим британским друзьям, но даже это терпение иссякает. Я хотел бы, чтобы через несколько часов, через несколько дней Великобритания пришла к соглашению о том, по какому пути идти дальше», – передает слова Юнкера РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии добавил, что «до сегодняшнего дня мы знали, чему британский парламент говорит «нет», но мы не знаем, чему он говорит «да».

Юнкер также отметил, что проведение повторного референдума по Brexit – это вопрос, касающийся только британцев. «Им надлежит самим решить, какие инструменты они будут использовать, чтобы завершить данный процесс», – сказал он.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз отверг предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Теперь Британии нужно либо представить Евросоюзу новый план действий, либо покинуть ЕС 12 апреля. Ранее некоторым британским министрам предложили уйти в отставку за нежелание саботировать Brexit.