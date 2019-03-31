Британским министрам предложили уйти в отставку за нежелание саботировать Brexit

Британское издание The Sunday Times утверждает, что некоторые министры из правительства Терезы Мэй, поддерживающие Brexit, якобы намерены уйти в отставку, если премьер выступит за сохранение Соединенного Королевства в едином таможенном союзе с ЕС или участие страны в майских выборах в Европарламент.

Издание также утверждает, что по меньшей мере шесть министров кабинета Мэй, выступающие за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов, если премьер решит поддержать вариант «жесткого» развода с Евросоюзом, то есть выхода страны из ЕС без сделки, передает ТАСС.

Кроме того, издание приводит текст письма министра иммиграции Кэролайн Ноукс, в котором политик отмечает, что «сделка Мэй мертва, а отсутствие Brexit гораздо лучше, чем полный провал (принятие варианта премьера при выходе из Евросоюза)».

Издание приходит к выводу, что правительство Терезу Мэй ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент.

Ранее депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с ЕС по Brexit.

Напомним, Мэй предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.